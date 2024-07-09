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ДТЭК устанавливает временные подстанции, чтобы заживить "Охматдет" после обстрела

Фото: ДТЭК устанавливает временные подстанции, чтобы заживить "Охматдет" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

ДТЭК работает над установкой временных трансформаторных подстанций, чтобы больница "Охматдет" была обеспечена постоянным источником электроэнергии.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире "Суспільного радио".

"На территории больницы было две подстанции. Они полностью разрушены. От них питалась в принципе вся инфраструктура больницы, поэтому со вчера мы оперативно оказываем помощь в установлении временных трансформаторных подстанций – они называются КТП, чтобы заживить по временной схеме те помещения больницы, которые нуждаются в этом", – сказал он.

Сахарук добавил, что до этого больница была вынуждена использовать генераторы. Поэтому сейчас энергетики ДТЭК работают над тем, чтобы "Охматдет" был обеспечен постоянной схемой питания.

Он пояснил, что разрушенные Россией подстанции являлись энергетической инфраструктурой именно больницы, поэтому параллельно идет работа с местными властями для установления КТП. Также вчера энергетики заживляли другие дома, обесточенные в результате атаки.

Напомним, вчера, 8 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по мирным населенным пунктам. Обстрел начался с атаки на Кривой Рог и Кропивницкий район, а затем взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала система противовоздушной обороны.

Всего враг выпустил 38 ракет разных типов. Одна из них попала в детскую больницу "Охматдет", нанеся значительные разрушения.

Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.

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ДТЭКОхматдет