ДТЭК устанавливает временные подстанции, чтобы заживить "Охматдет" после обстрела

"На территории больницы было две подстанции. Они полностью разрушены. От них питалась в принципе вся инфраструктура больницы, поэтому со вчера мы оперативно оказываем помощь в установлении временных трансформаторных подстанций – они называются КТП, чтобы заживить по временной схеме те помещения больницы, которые нуждаются в этом", – сказал он.

Сахарук добавил, что до этого больница была вынуждена использовать генераторы. Поэтому сейчас энергетики ДТЭК работают над тем, чтобы "Охматдет" был обеспечен постоянной схемой питания.



Он пояснил, что разрушенные Россией подстанции являлись энергетической инфраструктурой именно больницы, поэтому параллельно идет работа с местными властями для установления КТП. Также вчера энергетики заживляли другие дома, обесточенные в результате атаки.