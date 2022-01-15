ДТЕК відновив електропостачання в 350 населених пунктів Київської області після негоди

В "ДТЕК Київські регіональні електромережі" зазначають, що станом на 15 січня без світла лишаються 107 населених пункти повністю та 127 - частково. З початку негоди подачу світла відновили у 162 містах і селах, які були знеструмлені повністю та у 209, що постраждали частково. Всього відремонтували 155 лінії та 3620 трансформаторних підстанцій.

Найбільше від негоди постраждали Баришівський, Бориспільський та Вишгородський енерговузли. Основними причинами аварійних відключень світла є обриви електромереж через падіння на лінії електропередачі гілок та дерев та падіння опор.

"ДТЕК - надійна, відповідальна компанія, яка турбується про своїх клієнтів. Фахівці компанії продовжують ліквідувати наслідки негоди. У ліквідації аварій в регіоні зараз задіяні всі 75 бригад компанії та долучаємо підрядні організації. Ми докладаємо максиму зусиль, щоб в стислі терміни повернути світло в домівки клієнтів", - розповів генеральний директор "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Віталій Шайда.

В компанії повідомляють, що ремонти ускладнені тим, що негода продовжується. Шквальний вітер хитає автопідйомники, що не дає змогу підняти робочу платформу з ремонтниками на потрібну висоту.

"Однак бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі і підрядні організації продовжують працювати в цих складних умовах у посиленому режимі, щоб у максимально стислі терміни ліквідувати аварії та повернути світло в будинки людей", - зазначають в компанії.

15 січня на території Київської області зберігаються несприятливі погодні умови. За прогнозами синоптиків очікується пориви вітру до 20 метрів на секунду (І рівень небезпеки, жовтий).