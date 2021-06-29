Vodafone, ДТЕК і Ericsson запустили пілотний проект Smart Factory на базі 5G

Відзначається, що в рамках проекту компанії починають розбудову приватної технологічної мережі (Private Network) зв’язку 5G, в яку будуть інтегровані мобільні пристрої, виробниче обладнання, різноманітні керуючі пристрої та системи віддаленого і автоматизованого управління.

Технологічна 5G-мережа Ericsson дасть можливість автоматизовувати виробничі процеси. Вперше в Україні буде протестовано дистанційне керування, діагностика обладнання і будівель за допомогою дронів і камери 360°.

Крім оптимізації виробничих процесів, запуск рішень підвищить рівень промислової безпеки - багато операцій зможуть виконуватися віддалено, а своєчасний моніторинг - попереджати можливі аварійні ситуації.

"Сьогодні ми анонсуємо старт першого в Україні проекту, який можна назвати проєктом з майбутнього. Це - Smart Factory 5G. Такий проєкт народився не випадково: в світі Vodafone - технологічний лідер і цей колосальний досвід ми залучаємо в Україну, разом з нашими партнерами запускаємо рішення, що поєднують передові технології: 5G, інтернет речей, великі дані, штучний інтелект. Ми починаємо з підприємства наших партнерів, компанії ДТЕК, яке носить символічну назву - "Корум Світло Шахтаря". Роботи з побудови Private Network на базі технології 5G вже йдуть повним ходом. Ми створюємо майданчик, де бізнес "наживо" зможе тестувати й на практиці використовувати можливості рішень на базі 5G. Наш проєкт є прикладом синергії провідних компаній - ДТЕК та Ericsson, ми разом працюємо над побудовою в Україні розумного виробництва", - заявила генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв заявив, що одна з цілей ДТЕК - трансформація після 2025 року в цифрове підприємство, де люди і технології злагоджено взаємодіють.

"Для цього була запущена спеціальна програма MODUS, що координує цифрову трансформацію всіх напрямків бізнесу ДТЕК. Таким проєктом для нашого машинобудівного напрямку є перша в Україні Smart Factory 5G на заводі «Корум Світло шахтаря». З нею ми зможемо використовувати дрони для обстеження важкодоступних місць на підприємстві, поліпшити процес онлайн-здачі обладнання для клієнта. Це лише перші пілотні напрямки, насправді ми розуміємо, що можливості 5G набагато ширші. В перспективі ми плануємо ними скористатися та дистанційно отримувати дані з комбайнів, які працюють в шахтах, а також вести повний моніторинг роботи верстатів на заводі для оптимізації завантаження обладнання. Я впевнений, що цей проєкт стане початком масштабної індустріальної роботизації підприємств в Україні", - зазначив Ільдар Салєєв.

У проекті буде впроваджено рішення Ericsson Dedicated Networks, яке включає ядро мережі Enterprise Core і систему радіодоступу з використанням Ericsson Radio Dot System.

Ericsson Enterprise Core - віртуалізоване рішення, що легко масштабується і може забезпечувати підключення до 50 000 абонентів. Завод "Корум Світло шахтаря" буде оснащений приватною мережею 5G та під’єднаний до загальної інфраструктури корпорації завдяки надійним каналам зв'язку Vodafone.

"В Ericsson ми фокусуємося на тому, що робимо найкраще – передові технології та інновації у телекомунікаціях. Власна мережа зв'язку 5G – важлива частина інфраструктури підприємства, що дозволяє вийти на якісно новий рівень управління виробництвом шляхом автоматизації технологічних процесів. Ми раді бути технологічним партнером першого в Україні пілотного проєкту «розумної» фабрики на базі технологій 5G. Це перший крок у напрямку розвитку розумного виробництва в нашій країні. Успіх у таких проєктах залежить від ефективної та злагодженої роботи всіх учасників, і я радий, що ми будемо співпрацювати з такими компаніями-лідерами у своїх галузях", - додає віце-президент, голова напрямку IT і цифрових рішень в Ericsson, Регіон Східна Європа і Центральна Азія Олексій Турчин.

Стартом проекту Smart Factory 5g в Україні стало підписання учасниками каски Шахтаря. Підприємство "Корум Світло шахтаря" також приєдналося до трансляції події.