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ДТЕК разом з Schneider Electric забезпечують енергетиків обладнанням для ремонту електромереж

Фото: ДТЕК разом з Schneider Electric забезпечують енергетиків обладнанням для ремонту електромереж (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК разом з французькою Schneider Electric почали передавати українським енергетикам обладнання, яке необхідно при відновленні електропостачання у визволених від російських окупантів містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"В Україну прибула перша партія обладнання Schneider Electric, яке компанія направила в якості допомоги для швидшого відновлення постачання електроенергії у визволених від окупації областях України. Логістика та імплементація обладнання будуть забезпечені групою ДТЕК", - повідомили в компанії.

Schneider Electric направив до України високотехнологічне обладнання, яке призначене для ремонту трансформаторних підстанцій і за допомогою цього обладнання буде відновлено роботу 60 підстанцій і в 130 тис. домівок відновиться електропостачання.

Також Schneider Electric надіслав пристрої автономного забезпечення світла, серед яких сучасні прожектори, ліхтарі та лампи, які будуть направлені громадам, де постачання електроенергії поки що не відновлено.

"Реалізація допомоги від Schneider Electric відбувається спільно з ДТЕК та в координації з Міністерством енергетики України. Все обладнання буде направлено державним та приватними компаніям, щоб допомогти якомога швидше відновити подачу електроенергії в регіонах, які постраждали від війни", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, з початку війни енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,2 млн українських сімей, переважно у Київській та Донецькій областях.

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ДТЕК