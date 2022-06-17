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ДТЕК разом з AFTA Group передав Миколаєву мобільну систему очистки води

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П'ятниця 17 червня 2022 16:01
ДТЕК разом з AFTA Group передав Миколаєву мобільну систему очистки води Фото: ДТЕК разом з AFTA Group передав Миколаєву мобільну систему очистки води (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова разом з AFTA Group передали для потреб Миколаєва мобільну систему очищення води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Мобільний комплекс здатний фільтрувати забруднену воду та забезпечувати населені пункти без водопостачання якісною питною водою.

На ньому встановлене фільтруюче обладнання та ємність для перевезення води об’ємом 500 літрів.

Живлення забезпечується акумуляторами та додатково двома сонячними панелями.

"Поставка водоочистного обладнання в якості гуманітарної допомоги від AFTA Group та завдяки Глобальному договору ООН в Україні стала ще одним прикладом міжнародної підтримки, яку надають приватні компанії в співпраці з українських бізнесом, зокрема групою ДТЕК", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, до 12 квітня жителі Миколаєва отримували воду з річки Дніпро, яка відповідала державним санітарним правилам і нормам. Через пошкоджену російськими військами трубу водопостачання в Миколаєві було відсутнє.

В решті решт водопостачання в травні було відновлено шляхом подачі з Бузького лиману, однак застарілі систем

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ДТЕК Миколаїв
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