ДТЭК вкладывает все имеющиеся средства в восстановление поврежденных ТЭС, - Сахарук

Компания ДТЭК вкладывает все доступные средства в восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанции (ТЭС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире Суспільного.
По его словам, в июле и августе продолжится ремонтная кампания по энергетике. В плановых ремонтах будут находиться энергоблоки АЭС, а также после разрушений будут восстанавливаться тепловые и гидроэлектростанции.
"Мы потеряли 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго. Вкладываем все имеющиеся у нас средства - 4 млрд грн, для того чтобы восстановиться. Но этого, к сожалению, недостаточно", - сказал Сахарук.
Он пояснил, что ситуация в энергосистеме продолжает быть крайне тяжелой.
Сахарук добавил, что в прифронтовых регионах ситуация с электроснабжением ухудшается из-за постоянных обстрелов, приводящих к разрушению электросетей.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были обстреляны врагом более 180 раз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .