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ДТЭК вкладывает все имеющиеся средства в восстановление поврежденных ТЭС, - Сахарук

Фото: ДТЭК вкладывает все имеющиеся средства в восстановление поврежденных ТЭС (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК вкладывает все доступные средства в восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанции (ТЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире Суспільного.

По его словам, в июле и августе продолжится ремонтная кампания по энергетике. В плановых ремонтах будут находиться энергоблоки АЭС, а также после разрушений будут восстанавливаться тепловые и гидроэлектростанции.

"Мы потеряли 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго. Вкладываем все имеющиеся у нас средства - 4 млрд грн, для того чтобы восстановиться. Но этого, к сожалению, недостаточно", - сказал Сахарук.

Он пояснил, что ситуация в энергосистеме продолжает быть крайне тяжелой.

Сахарук добавил, что в прифронтовых регионах ситуация с электроснабжением ухудшается из-за постоянных обстрелов, приводящих к разрушению электросетей.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были обстреляны врагом более 180 раз.

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ДТЭКТЭС