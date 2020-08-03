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У "ДТЕК ВДЕ" новий генеральний директор

Автор: РБК-Україна

Генеральним директором став Маріс Куніцкіс

Генеральним директором "ДТЕК ВДЕ" став Маріс Куніцкіс, який раніше очолював "ДТЕК Київські електромережі". Його ключовими завданнями на посаді стануть забезпечення операційної та фінансової ефективності компанії і реалізація стратегії бізнесу.

Про це повідомила прес-служба "ДТЕК ВДЕ".

"Це честь для мене - очолити "ДТЕК ВДЕ" і продовжити трансформацію енергетичного сектора України відповідно до світових трендів по декарбонізації і цифровізації. Моє завдання - зміцнити позиції компанії в якості провідного гравця ринку відновлюваної енергетики України і забезпечити її фінансову стабільність", - прокоментував Маріс Куніцкіс .

У повідомленні компанії говориться, що Маріс Куніцкіс змінить на позиції Філіпа Лекебуша, який продовжить роботу в ДТЕК. На новій посаді він буде займатися ефективним і безпечним застосуванням технологій всередині компанії.

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"У рамках одного з моїх завдань на новій позиції я також продовжу підтримувати "ДТЕК ВДЕ" в розвитку бізнесу", - зазначив Філіп Лекебуш.

Маріс Куніцкіс має великий досвід роботи в енергетиці в європейських компаніях. До приходу в ДТЕК він був членом правління і операційним директором Latvenergo (Латвія), а також заступником члена ради директорів Союзу електроенергетики EURELECTRIC, віце-президентом і членом правління Латвійської асоціації енергетиків і енергетичних конструкцій.

До команди ДТЕК він приєднався у 2018 році на позиції директора з розвитку "ДТЕК Мережі". Пізніше став керівником "ДТЕК Київські електромережі".

"ДТЕК ВДЕ" - операційна компанія, що управляє активами ДТЕК в сфері відновлюваної енергетики. До структури компанії входять три сонячні і три вітрові електростанції загальною потужністю 1 ГВт. Інвестиції в їх будівництво склали 1,2 млрд євро. Прогнозований відпуск електроенергії

"ДТЕК ВДЕ" у 2020 році - 2,5 млрд кВт ∙ год зеленої електроенергії. Цього достатньо для того, щоб забезпечувати електрикою 1,3 млн домогосподарств протягом року. Очікується, що скорочення викидів СО2 в атмосферу завдяки генерації електроенергії "ДТЕК ВДЕ" складе 2,6 млн тонн в 2020 році.

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