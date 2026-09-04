ДТЭК отчитался об объемах производства для подготовки шахт к зиме

"В январе - августе машиностроительные предприятия "ДТЭК Энерго" изготовили и отремонтировали более 1,1 тысяч единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили 1,4 млн запчастей и комплектующих", - говорится в нем.

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Среди нового оборудования - восемь проходческих и очистных комбайнов, а также три электродвигателя украинского производства.

"Сегодня все усилия украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей направлены на то, чтобы наша страна прошла ближайший отопительный сезон", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, машиностроители производят новые комбайны, ремонтируют горно-шахтное оборудование и производят комплектующие, необходимые для надежной работы угледобывающих предприятий.