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ДТЭК отчитался об объемах производства для подготовки шахт к зиме

14:56 04.09.2026 Пт
2 мин
Машиностроители ДТЭК произвели 1,4 млн запчастей для подготовки шахт к зиме
aimg Юлия Бойко
ДТЭК готовит шахты к зиме (фото: energo.dtek.com)

В январе-августе машиностроительные предприятия ДТЭК изготовили и отремонтировали более 1,1 тыс. единиц горно-шахтного оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК .

"В январе - августе машиностроительные предприятия "ДТЭК Энерго" изготовили и отремонтировали более 1,1 тысяч единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили 1,4 млн запчастей и комплектующих", - говорится в нем.

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Среди нового оборудования - восемь проходческих и очистных комбайнов, а также три электродвигателя украинского производства.

"Сегодня все усилия украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей направлены на то, чтобы наша страна прошла ближайший отопительный сезон", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, машиностроители производят новые комбайны, ремонтируют горно-шахтное оборудование и производят комплектующие, необходимые для надежной работы угледобывающих предприятий.

Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн.

В 2022-2024 годах объем таких инвестиций превысил 18 млрд грн. Средства направлялись на проведение и ремонт горных выработок, оснащение рядов и поддержку производственных мощностей шахт.

Добавим, что в 2022-2025 годах ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в поддержку украинской угледобычи почти 25 млрд грн. Средства были направлены на проведение и ремонт горных выработок, оснащение рядов и поддержку производственных мощностей шахт.

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