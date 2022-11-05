"ДТЭК ВИЭ" передал бетонные укрытия для жителей Николаева

Эти бетонные укрытия армированы и имеют необходимую сертификацию.

Каждое укрытие рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

"Укрытия способны защитить от потенциальных обломков или взрывной волны. Также к поддержке Николаева присоединились известные киевские художники Виталий Гидеван (Gide1) и Елена Нойна (Noyna). На оба укрытия нанесены стенописи, которые говорят, что свет победит", - сообщили в ДТЭК ВИЭ".

Как известно, группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России направила в поддержку ВСУ и гуманитарные цели 632 млн гривен.

Всего с начала войны бизнесы Рината Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.