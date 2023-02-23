ДТЭК ВИЭ передала ВСУ партию военной формы

Компания ДТЭК ВИЭ в феврале передала партию военной формы MultiCam украинским военным, находящимся на передовой на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Кроме того, ДТЭК ВИЭ перечислил благотворительному фонду "Светлые дела" средства для приобретения микроавтобуса на нужды эвакуационного центра "Приют своим", который находится в Николаеве.

Автомобиль будет предназначен для перевозки семей с детьми, освобожденных военнопленных и решения других неотложных потребностей.

"Мы системно помогаем Николаевщине, оказывая всестороннюю поддержку военным и гражданским, местным жителям и людям, нашедшим временное убежище в Николаевской области", - отметил Олег Соловей, директор ДТЭК Тилигульской ВЭС.

Напомним, в 2022 году ДТЭК направил в поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарную помощь 800 млн грн.

С начала полномасштабной войны фонд передал почти 157 тысяч наборов для жителей Донбасса и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.