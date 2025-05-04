ДТЭК ВИЭ был включен в "Клуб белого бизнеса"

Отмечается, что Государственная налоговая служба Украины внесла компанию ДТЭК ВИЭ - "Покровскую солнечную электростанцию" в "Клуб белого бизнеса", как налогоплательщика с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

В частности, Покровская солнечная электростанция признана предприятием, которое добросовестно выполняет налоговое законодательство Украины и поддерживает высокий уровень налоговой дисциплины и прозрачности.

Согласно сообщению, по итогам I квартала текущего года Покровская СЭС уплатила в бюджет 105,7 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей, а за 2024 год - 788,7 млн грн.

Ранее сообщалось, что Европейская бизнес ассоциация (EBA) включила компанию ДТЭК Рината Ахметова в перечень лидеров инвестиций в Украине за проект строительства Тилигульской ветроэлектростанции стоимостью 650 млн евро.