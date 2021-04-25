ДТЕК збільшуватиме інвестиції в поновлювані джерела енергії та енергоефективність

Дискусія була організована Глобальним договором ООН в Україні та відбулася в рамках Саміту сталого бізнесу.

"Стратегія ДТЕК - це про відповідальність за майбутнє покоління. У виробництві електроенергії ДТЕК буде збільшувати інвестиції в поновлювані джерела енергії. У споживанні електроенергії ми надаємо комплексні послуги з енергоефективності, які допомагають всім категоріям споживачів підвищити ефективність її використання. У сфері освіти за підтримки ДТЕК в тисячах шкіл по всій країні реалізуються проєкти по вихованню культури раціонального споживання енергоресурсів. Це той необхідний базис, без якого неможливо досягти успіху в трансформації як окремо взятого бізнесу, так і країни в цілому". - зазначив Дмитро Сахарук.

За його словами, у 2020 році група ДТЕК інвестувала 3,2 млрд грн в сталий розвиток, і 21 млрд грн податків ми перерахували до державних бюджетів усіх рівнів.

"Це наш внесок, як відповідального бізнесу, в розвиток суспільства", - сказав Сахарук.

Група ДТЕК інвестувала $1,2 млрд в розвиток зеленої генерації, що дозволило побудувати у вітро- і сонячній генерації 1 ГВт потужностей. Завдяки роботі цих електростанцій викиди парникових газів у 2020 році знизилися на 2,5 млн тонн.

Крім того, 80 енергосервісних проєктів, реалізованих у промислової та бюджетній сферах, дозволили клієнтам ДТЕК скоротити споживання електроенергії на 157 млн кВтг на рік. За результатами 2020 року загальна сума енергосервісних контрактів досягла 1,8 млрд грн.

До освітній програмі з енергоефективності для школярів 4-11 класів !Енергоефективні школи" у 2020 році приєдналося 270 шкіл.

В цілому за час реалізації проєкту охоплено 1 940 шкіл, що становить 11,4% від їх загальної кількості в Україні.