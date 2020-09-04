ДТЕК став найбільшим платником оренди державного майна у 2019

За підсумком 2018-2019 роках компанія ДТЕК Ріната Ахметова сплатила в держбюджет 400 млн грн за оренду державного майна.

Про це повідомляє НВ з посиланням на коментар ДТЕК.

"ДТЕК підкреслили, що є найбільшим платником оренди державного майна в країні і за 2018-2019 роки заплатили в держбюджет близько 400 млн грн", - повідомляє видання.

Крім того, в компанії прокоментували інформацію щодо заборгованості цього року за оренду шахт "Добропіллявугілля".

ДТЕК підкреслив, що завжди своєчасно і в повному обсязі сплачує всі передбачені орендними договорами платежі, однак у березні затримка пов'язана з кризою і вимушеним 4-місячним простоєм шахт.

У компанії додали, що на цей час знаходяться в діалозі з Фондом держмайна щодо врегулювання платежів.

Нагадаємо, "Добропіллявугілля" - один з найбільших в Україні виробників вугілля газової групи. З кінця березня по середину липня 2020 підприємство перебувало у вимушеному простої із-за падіння попиту на енергетичне вугілля з боку теплових електростанцій.

Як відомо, 2 вересня Кабінет міністрів за ініціативою Фонду державного майна створив робочу групу, яка найближчим часом повинна визначити модель створення вертикально-інтегрованої компанії на базі держшахт і "Центренерго".

До складу такої вертикально-інтегрованої компанії з ініціативи Кабміну можуть увійти державні шахти "Добропіллявугілля", які на цей час орендує компанія ДТЕК.

За оцінками уряду, такий крок буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості "Центренерго", приватизація якої запланована на 2021 р. Також це рішення дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля.

Раніше ідею об'єднання "Центренерго" з держшахтами озвучували голова комітету Верховної ради з енергетики Андрій Герус і керівник "Центренерго" Олександр Корчинський.