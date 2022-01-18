"ДТЕК Мережі" відновили електропостачання всіх 751 населених пунктів, що лишись без світла через негоду

"Аварійні бригади працювали цілодобово для того, аби якомога швидше подолати наслідки негоди та повернути електропостачання всім клієнтам. Завдяки посиленій роботі аварійних бригад, операторам системи розподілу вдалося відновити подачу світла всім клієнтам в 751 населеному пункті менше, ніж за 2 доби за умови несприятливих погодних умов", - зазначають в "ДТЕК Мережі".

В компанії зазначають, що в наслідок сильних поривів вітру 14-15 січня було виведено з ладу 406 ліній та понад 7 тис. трансформаторних підстанцій в Київській та Донецькій областях та м. Київ. До ліквідації наслідків негоди оператори системи розподілу залучили 247 аварійних бригад.

В "ДТЕК Мережі" повідомляють, що найбільше постраждала від негоди Київська область. Тут через пориви вітру та падіння гілок на лінії електропередачі були пошкоджені 301 лінія та 6 тис. трансформаторних підстанцій. Це призвело до того, що 307 міст та селищ регіону лишилося без електропостачання повністю. Ще 354 - частково. Для того, щоб оперативно ремонтувати лінії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" залучили 115 власних аварійних бригад та 17 бригад підрядних організацій.

Ще 90 населених пунктів лишилось без світла в Донецькій області. Там на боротьбу з наслідками стихії спрямували 98 бригад "ДТЕК Донецькі електромережі".

В компанії повідомляють, що роботи ускладнювались тим, що спеціалісти не могли піднятись на висоту опор - шквальний вітер не дозволяв безпечно працювати з автопідйомниками. В Києві наслідки аварії були повністю ліквідовані до кінця дня 15 січня, а в Київській та Донецькій областях - 16 січня.