"ДТЕК Мережі" спільно з Мінцифрою запустили онлайн-сервіс приєднання до електромереж

"ДТЕК Мережі" вдосконалив послугу з приєднання до електромереж у 5 регіонах України: Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Оновлений особистий кабінет відтепер інтегрований із державним сервісом "Дія" і дає можливість подати цифрові документи для приєднання до електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії "ДТЕК Мережі".

Завдяки оновленій послузі "Прості приєднання" споживачі отримали зручну, прозору процедуру подання та підписання документів для підключення до електромереж.

У "ДТЕК Мережі" повідомили, що лютому 2022 року мешканці Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей отримали доступ до онлайн-послуги "Прості приєднання" - оновлений особистий кабінет на сайтах операторів системи розподілу ДТЕК. Через нього можна просто, без посередників, повністю онлайн оформити приєднання до електричних мереж або збільшити існуючу потужність. Державний сервіс Дія повністю інтегрований у функціонал онлайн-кабінету та дозволяє користувачу поділитися копіями необхідних цифрових документів та використовувати кваліфікований електронний підпис - Дія.Підпис.

"Інтеграція Дії в сервіси операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" - це гарний приклад партнерства держави та приватного бізнесу, мета якого - створення сучасних та простих сервісів для українців. "ДТЕК Мережі" є одним із перших бізнесів, хто запровадив сервіс Дія для послуг з оформлення підключення до мереж. Сподіваємося, це стане гарним прикладом для компаній з інших важливих сфер, якими українці користуються в побуті, наприклад, водо- та теплопостачання, а також інших ОСР. І вони також підуть шляхом цифрової трансформації та спрощення доступу до послуг для своїх клієнтів", - зазначив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

У компанії повідомляють, що в онлайн-кабінеті необхідно вказати лише мінімально необхідну інформацію, а весь шлях скорочено із 6 до 4 кроків. Меню кабінету стало максимально просте та отримало функції підказок.

"ДТЕК Мережі" прагне стати еталоном клієнтоорієнтованості та впроваджує сучасні та зручні цифрові сервіси. Щодня ми робимо кроки, щоб надавати нашим клієнтам найкращі послуги. Сьогодні ми вдосконалили онлайн-сервіс із приєднання до електромереж - "Прості приєднання", - розповів генеральний директор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх. - Завдяки ньому клієнти зможуть подати документи швидко та зручно, використовуючи державний сервіс "Дія". Ми раді, що проєкт вдалося реалізувати в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України".

У "ДТЕК Мережі" планують поступово розширювати та удосконалювати функціонал особистого кабінету. Так, у першій половині 2022 року з'явиться функція інформування про статус приєднання через чат-боти операторів системи розподілу push-повідомленнями та можливість оплати за послугу приєднання в особистому кабінеті.