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ДТЕК на саміті Глобального договору ООН: декарбонізація - не модна тенденція, а необхідність

Автор: РБК-Україна

Декарбонізація промисловості - не модна тенденція, а реальна необхідність.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час саміту лідерів Глобального договору ООН.

"Ми повністю поділяємо цілі Європейського зеленого курсу і розуміємо, що декарбонізація - це не модна тенденція, а реальна необхідність. Саме тому в нашій корпоративній стратегії ми поставили амбітну мету - до 2040 року стати вуглецево-нейтральною компанією. Ця мета не може бути досягнута без інновацій і нових технологій. У пошуку проривних технологій ми виходимо за звичні рамки окремої компанії та створюємо екосистеми, які підтримують впровадження змін, шукають інноваційні продукти та рішення. ДТЕК співпрацює зі стартапами як в Україні, так і за її межами, тому що партнерство дозволяє бізнесу розширити межі та стати інноваційним. У 2020 році ми розглянули понад 900 пропозицій, з яких відібрали 16 для пілотних проектів", - зазначив Дмитро Сахарук.

За його словами, особливу роль в досягненні поставленої мети відіграє згуртованість команди та високий професіоналізм.

"Тому ми інвестуємо в навчання співробітників, а наш корпоративний університет Academy DTEK створює програми із залученням кращого світового досвіду", - додав Сахарук.

Нагадаємо, у 2020 році ДТЕК розпочав реалізацію довгострокової стратегії розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

Вона враховує основні елементи зеленого курсу та відбиває місію бізнесу - працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства.

Цього року саміт лідерів Глобального договору ООН, який проходить 16-17 червня, присвячено стратегічним колективним діям у питаннях виходу з кліматичної кризи, глобальної пандемії, соціальної й економічної нерівності та корупційної діяльності.

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