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В ДТЭК рассказали, сколько инвестировали в обеспечение Украины углем

Фото: Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала миллиарды долларов в обеспечение Украины углем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью УП.

"Я об этом не раз говорил: мы инвестировали миллиарды долларов в то, чтобы в стране был уголь. Вытаскивать эту зиму будут атомные и угольные генерации", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что с учетом ситуации с Запорожской АЭС нужно уже сейчас импортировать уголь и думать об импортных контрактах.

Он также добавил, что ресурса ДТЭК не хватает, чтобы покрыть закупку оборудования и запчастей, и это может негативно сказаться на добыче угля.

Напомним, ДТЭК в рамках подготовки украинского энергокомплекса к отопительному сезону отгрузил государственным ТЭС "Центрэнерго" около 100 тыс. тонн угля.

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ДТЭКМаксим Тимченко