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ДТЭК начинал подготовку к следующему отопительному сезону

Фото: ДТЭК начинает подготовку к следующему отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК с первого дня весны начинает подготовку к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

"Нужно сейчас уже готовиться к следующей зиме. Через несколько дней эта зима завершится и это будет первым днем начала возобновления для того, чтобы пройти следующую зиму. Это плановая работа, которая требует очень большого объема работ, которые нужно проделать", - сказал он.

Сахарук также добавил, что в следующий отопительный сезон Украина будет входить в худшем состоянии, ни в этот. Это связано с колоссальными разрушениями энергообъектов в результате массированных ракетных атак.

"Нужна помощь как всех украинских сил, так и зарубежных партнеров для того, чтобы максимально быть готовыми к следующей зиме, которая точно будет не легче той, которая была", - подытожил он.

Напомним, в результате российских атак пострадали два десятка энергоблоков теплоэлектростанций, а также была атакована каждая вторая подстанция "Укрэнерго".

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ДТЭКОтопительный сезон