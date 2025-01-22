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ДТЭК делает все возможное для усиления энергобезопасности Украины и Европы, - Тимченко

Среда 22 января 2025 11:42
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ДТЭК делает все возможное для усиления энергобезопасности Украины и Европы, - Тимченко Фото: ДТЭК делает все возможное для усиления энергобезопасности Украины и Европы (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК прилагает все возможные усилия для замены российских энергоресурсов в ЕС и усиления энергетической безопасности стран.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"ДТЭК делает все возможное, чтобы усилить энергетическую безопасность не только Украины, но и Европы. Я считаю, что хорошей демонстрацией этого является наша сделка по закупке сжиженного газа", - сказал он.

Тимченко рассказал, что ДТЭК стал первой украинской компанией, которая поставила сжиженный газ из Луизианы в Европу.

"Это произошло в конце декабря, три недели назад. И это был наш ответ на остановку транзита российского газа через Украину. Мы делаем все возможное, чтобы заменить грязную российскую энергию", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, в конце декабря ДТЭК Рината Ахметова принял первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки.

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