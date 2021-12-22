У ДПЕК розповіли, скільки електроенергії виробила за рік нова установка із шахтного метану

"Пілотний проект з когенерації шахтного метану стартував на підприємстві наприкінці 2020 року. З цього часу газ, який виділяється в гірничих виробках під час видобутку вугілля, не просто відкачується на поверхню, щоб шахтарі працювали безпечно, а й перетворюється на електрику та тепло на спеціальному когенераційному обладнанні", - повідомили в компанії.

Це спільний проєкт компаній "ДТЕК Енерго" та Recycling Solutions.

У прес-службі зазначили, що технологія дозволила знизити навантаження на екологію регіону та оптимізувати енерговитрати на видобуток вугілля.

"ДТЕК Енерго впроваджує екологічні ініціативи для зниження негативного впливу промислового виробництва на навколишнє середовище регіонів, де працюють наші підприємства. Газ метан виділяється у гірничих виробках під час видобутку вугілля, та у великих концентраціях небезпечний для шахтарів. Тому ми постійно провітрюємо та дегазуємо виробки. Раніше цей супутній газ викидався в атмосферу. Тепер він спалюється на спеціальній когенераційної установці й перетворюється на електрику", - зазначив Михайло Барабаш, директор з видобутку вугілля "ДТЕК Енерго".

За рік когенерація дозволила утилізувати 1,3 млн кубометрів шахтного метану. З нього для підприємства виробили близько 6 млн кВт.год. електроенергії - це десята частина від загального енергоспоживання шахти.

Проект на шахті "ДТЕК Енерго" реалізувала компанія Recycling Solutions, яка займається стратегічним управлінням відходами та побічними продуктами виробництва. Інвестиції Recycling Solutions (входить в SCM) склали - 2,6 млн доларів.

"Викиди метану мають високий коефіцієнт впливу на глобальне потепління. Одночасно - метан є альтернативним джерелом енергії. За рік роботи нашої когенераційної установки на шахті Степова викиди у навколишнє середовище знизилися на 1,3 млн кубометрів у СО2. Цей обсяг можна порівняти, наприклад, з річною експлуатацією 5 тис. легкових автомобілів, спалюванням 11,2 тис. тонн вугілля або забезпеченням 2,7 тис. будинків тепло- та електроенергією. Аналогічний обсяг СО2 щороку переробляють 11 тис. га лісу. Зараз наша установка - рідкісний приклад, що діє, серед проектів когенерації на основі промислових газів в альтернативній енергетиці України", - підкреслив Дмитро Ануфрієв, генеральний директор Recycling Solutions.