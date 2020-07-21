У ДТЕК розповіли "про вплив" на прем'єра і міністра енергетики

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко спростував вплив холдингу на призначення членів уряду. Водночас він пишається, що люди, які колись працювали в ДТЕК, зараз керують країною.

Про це Тимченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання, чи був вплив з боку холдингу на призначення прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, який до цього працював у структурах ДТЕК, він відповів:

"По-перше, я пишаюся, що люди, які колись працювали у своїй кар'єрі в ДТЕК, стають керівниками нашої держави. І, я думаю, десь, хоч трохи, але ми теж цьому допомогли, і завдяки нашій академії, програмам навчання, які були, і тій культурі, яка є в компанії.

Я не так часто зустрічав Дениса Анатолійовича. Це було тоді, коли у нас були спільні наради з директорами електростанцій. Перед тим, як він пішов з компанії, я його зустрів влітку 2019 року на дні компанії, на святі. В той момент наші шляхи розійшлися, він пішов на державну службу".

Також Тимченко прокоментував чутки про можливий зв'язок ДТЕК з Ольгою Буславець, яка виконує обов'язки міністра енергетики.

"На жаль, в Ольги Анатоліївни в біографії немає слова ДТЕК. Хоча, я вважаю, що у неї була б хороша позиція в нашій компанії, якби вона захотіла працювати. Вона працювала дуже довго в енергетиці, в міністерстві. Звісно десь на середньому рівні наші керівники взаємодіяли з нею, як з керівником профільного департаменту. І в чому збудовані ці асоціації, мені складно коментувати", - зазначив гендиректор холдингу..

РБК-Україна раніше розповідало, як працює нинішній уряд.