ДТЕК продовжує забезпечувати сталу роботу української енергосистеми, - Тімченко

"Ми керуємося головним принципом безпеки та мінімізації ризику для наших людей. Всі працівники ДТЕК, окрім незамінних для об’єктів критичної інфраструктури, працюють віддалено. Для співробітників на підприємствах забезпечуються максимальні умови безпеки", - йдеться у звернені гендиректора.

За його словами, ТЕС ДТЕК забезпечені вугіллям і виконують усі команди "Системного оператора".

Пошкодження ліній електропередач ліквідовується у максимально стислі строки, але тільки в умовах безпеки для ремонтних бригад.

"Вчора на зустрічі з президентом України ми пообіцяли докласти сили для забезпечення сталої роботи галузі. І ми це виконуємо", - заявив Тімченко.

ДТЕК в онлайн режимі координує роботу з Міністерством енергетики України, центральною та місцевою владами.

Раніше створений координаційний антикризовий штаб для ефективного керування та забезпечення безпеки праці групи компаній працює в режимі 24/7.

Наразі зупинена лише Луганська ТЕС через пошкодження та активні бойові дії в місті Щастя.