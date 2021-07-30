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ДТЕК закликав РНБО втрутитися в критичну ситуацію на енергоринку

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 12:25
ДТЕК закликав РНБО втрутитися в критичну ситуацію на енергоринку Фото: ДТЕК закликає РНБО втрутитися в критичну ситуацію на енергоринку (pixabay)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ДТЕК Енерго" закликає Раду національної безпеки і оборони (РНБО) вжити невідкладних заходів для стабілізації ситуації на енергетичному ринку для недопущення зриву підготовки до осінньо-зимового періоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"У цій кризовій в енергетичній галузі ситуації, закликаємо РНБО терміново втрутитися в ситуацію та усунути дисбаланси та чинники, які загрожують енергетичній безпеці країни, а також своєчасності та повноцінності підготовки та проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні компанії.

В компанії наголосили, що критична ситуація та хронічний дефіцит коштів у підприємств теплової генерації та вугледобувних підприємств ставить під загрозу навіть видобуток необхідних для проходження осіннього-зимового періоду обсягів вітчизняного вугілля.

При цьому ринкова ціна вугілля на закордонних ринках перевищила 100 дол за тонну, а на газ - 430 дол/тис м3.

"Усі ці фактори ставлять під загрозу своєчасність та повноцінність підготовки до осінньо-зимового періоду, ремонтної кампанії, створення необхідних запасів вугілля", - повідомили в компанії.

В "ДТЕК Енерго" наголосили, що до критичної ситуації призвели ряд факторів:

  • необґрунтовано низькі ціни на ринку електроенергії (РДН);
  • багатомільярдні борги на балансуючому ринку;
  • нестабільність та дисбаланси, спричинені ціновими маніпуляціями трейдерів-спекулянтів.

Через необґрунтовано низькі ціни підприємства теплової генерації систематично працюють у збиток. Тільки у поточному році ТЕС, що працюють в ОЕС України, отримали збиток у розмірі 5,1 млрд грн.

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед виробниками електроенергії за участь в балансуючому ринку складає 11,5 млрд грн боргів. Крім того, досі невирішеним залишається питання погашення заборгованості ДП "Енергоринок" перед підприємствами теплової генерації "ДТЕК Енерго" у сумі 6,8 млрд грн.

Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. тонн, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

Ціни на електроенергію упродовж останніх 4 місяців штучно знаходилися на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників кошти на закупівлю палива і проведення ремонтів.

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