ДТЕК закликав західних партнерів закрити повітряний простір над українськими АЕС

"Ми закликаємо західні країни, НАТО та ООН негайно запровадити безпілотні зони над усіма українськими АЕС. Заборонити будь-яке використання авіації, безпілотників та крилатих ракет у 30-км зоні навколо всіх 5 українських АЕС", - зазначили в компанії.

4 березня весь світ спостерігав як російська армія атакувала Запорізьку АЕС - найбільший ядерний об'єкт Європи.

Тоді російські військові обстріляли адміністративну будівлю, за сотні метрів від якої знаходяться 6 атомних реакторів ВВЕР-1000 і сховище відпрацьованого ядерного палива. Лише дивом російські снаряди не потрапили до реакторної установки або системи її життєзабезпечення.

"Цивілізований світ не може дозволити собі мовчки спостерігати за обстрілами АЕС, спробами штурму електростанцій чи прольотів над ними російської бойової авіації. На кону стоїть занадто багато, щоб просто сподівається на удачу. Людство пережило Чорнобиль, Фукусіму, і зараз Росія може влаштувати ще одну техногенну катастрофу ще більшого масштабу", - заявили в ДТЕК.

В ДТЕК також зазначили, що питання закритого неба, в першу чергу над АЕС, вже давно вийшло за межі безпеки України.