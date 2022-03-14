ДТЕК придбала медикаменти для місцевих громад в трьох областях

Компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова придбала необхідні медикаменти для територіальних громад в регіонах своєї присутності в Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії у Facebook .

Частково ліки вже направилися для громад Миколаївської області. Доставка громадам Дніпропетровської та Запорізької області буде здійснена, як тільки будуть надані “зелені коридори” для безпечного перевезення медикаментів.

Загальна вартість придбаних медикаментів складає 1,6 млн грн. Зокрема, закуплено знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, серцеві, заспокійливі, противірусні препарати тощо.

"ДТЕК ВДЕ" в рамках надання гуманітарної допомоги громадам пріоритетно здійснює закупівлі товарів та послуг у національних компаній задля того, щоб відбувалося відновлення економічної активності в країні та зберігалися робочі місця.