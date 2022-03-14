RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ДТЕК придбала медикаменти для місцевих громад в трьох областях

Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова придбала необхідні медикаменти для територіальних громад в регіонах своєї присутності в Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Частково ліки вже направилися для громад Миколаївської області. Доставка громадам Дніпропетровської та Запорізької області буде здійснена, як тільки будуть надані “зелені коридори” для безпечного перевезення медикаментів.

Загальна вартість придбаних медикаментів складає 1,6 млн грн. Зокрема, закуплено знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, серцеві, заспокійливі, противірусні препарати тощо.

"ДТЕК ВДЕ" в рамках надання гуманітарної допомоги громадам пріоритетно здійснює закупівлі товарів та послуг у національних компаній задля того, щоб відбувалося відновлення економічної активності в країні та зберігалися робочі місця.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК