RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК присоединился к антикоррупционной инициативе Всемирного экономического форума

Фото: ДТЭК присоединился к антикоррупционной инициативе Всемирного экономического форума (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Группа ДТЭК стала первой украинской компанией, присоединившейся к Инициативе "Партнерство против коррупции" Всемирного экономического форума (PACI) для ускорения трансформации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Став членом главной антикоррупционной платформы, ДТЭК объединяется с крупнейшими компаниями мира в ряде инициатив по предотвращению и борьбе со взяточничеством и коррупцией.

В то же время ДТЭК поделится уникальным опытом о том, как компании могут бороться с коррупцией в условиях полномасштабной войны, отмечается в сообщении.

Как участник антикоррупционной инициативы, ДТЭК берет на себя дополнительные обязательства по соблюдению Принципов противодействия коррупции PACI.

Партнерство с крупнейшими компаниями мира в рамках этой инициативы является важным шагом вперед для украинского бизнеса и может принести понимание широкой мировой аудитории о том, как победить коррупцию в самых сложных обстоятельствах", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, ранее ДТЭК вместе с KPMG разработал проект по контролю международной помощи на энергетику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКНАБУ