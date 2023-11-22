ДТЭК присоединился к антикоррупционной инициативе Всемирного экономического форума

Став членом главной антикоррупционной платформы, ДТЭК объединяется с крупнейшими компаниями мира в ряде инициатив по предотвращению и борьбе со взяточничеством и коррупцией.

В то же время ДТЭК поделится уникальным опытом о том, как компании могут бороться с коррупцией в условиях полномасштабной войны, отмечается в сообщении.

Как участник антикоррупционной инициативы, ДТЭК берет на себя дополнительные обязательства по соблюдению Принципов противодействия коррупции PACI.

Партнерство с крупнейшими компаниями мира в рамках этой инициативы является важным шагом вперед для украинского бизнеса и может принести понимание широкой мировой аудитории о том, как победить коррупцию в самых сложных обстоятельствах", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, ранее ДТЭК вместе с KPMG разработал проект по контролю международной помощи на энергетику.