ДТЭК приобрел норвежскую систему 3D-сеймики для добычи газа

"Нефтегазовый бизнес ДТЭК продолжает инвестировать в самые современные технологии для развития отрасли. Система Stryde позволит нам гораздо точнее изучать недра для поддержки и развития украинской нефтегазодобычи", - говорится в сообщении.

Система Stryde – самая компактная в мире модальная бескабельная система сбора сейсморазведочных данных. В отличие от классических кабельных систем система Stryde позволяет существенно сократить время на развертывание и отказаться от значительного количества тяжеловесной техники.

Система позволяет увеличить глубину изучения площадей исследований, повысить точность прогнозирования геолого-геофизических свойств пород и достоверность результатов геолого-разведочных работ в целом.

Система Stryde имеет 30 тыс. датчиков и позволяет проводить исследования в водной среде. Это единственная в Украине система с аналогичными характеристиками.

После дополнительной учебы в Норвегии специалисты "ДТЭК Нафтогаз" уже начали применять систему на одном из месторождений в Полтавской области.

Напомним, с начала полномасштабной войны группа ДТЭК инвестировала в экономику Украины 1 млрд долларов.