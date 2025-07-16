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ДТЭК усилил антикоррупционную систему по результатам оценки рисков совместно с EY

Фото: ДТЭК усилил антикоррупционную систему по результатам оценки рисков совместно с EY (dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК Рината Ахметова работает над улучшением собственной антикоррупционной системы. В частности, усилила ее по результатам оценки рисков совместно с EY.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что в декабре 2024 года ДТЭК успешно завершил проект оценки рисков коррупции в сотрудничестве с EY Poland в рамках своих постоянных усилий по укреплению этики и комплаенса в компании.

В ДТЭК отметили, что оценка охватывала штаб-квартиру ДТЭК в Нидерландах и отдельные организации в Украине и Великобритании. Оно включало тщательный обзор бизнес-процессов с целью выявления сфер, уязвимых к коррупции, и разработки соответствующих мер по уменьшению рисков.

"В рамках этой работы Служба комплаенса ДТЭК разработала матрицу и модель оценки коррупционных рисков, которые EY проверила на соответствие международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам. Результатом проекта также стала разработка дорожной карты внедрения мероприятий по уменьшению рисков коррупции во всех операциях ДТЭК и среди ее бизнес-партнеров", - сообщили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что эта работа соответствует ключевым международным нормативным актам.

 

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ДТЭК