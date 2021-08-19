ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону

"Поставка передбачена в рамках підписаної нещодавно компанією ДТЕК Енерго та вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. тонн. Вугілля прибуло на залізничну станцію "Добротвір" (Львівська обл.), після чого його сьогодні ж буде доправлено для потреб Добротвірської ТЕС", - повідомили в компанії.

Планується, що такі поставки вугілля будуть відбуватися в щоденному режимі.

Контракт на імпорт палива передбачає поставку вугілля в період з серпня 2021 по січень 2022 р. включно. Воно призначене для потреб ТЕС "ДТЕК Енерго"», зокрема, генерацій «ДТЕК Західенерго», чиї станції знаходяться поруч з кордоном з Польщею.

"ДТЕК Енерго" завжди діє в інтересах України, тому для компанії вкрай важливо забезпечити надійність української енергосистеми, щоб під час опалювального сезону українці були зі світлом. Через підвищене навантаження на теплоелектростанції, вугілля треба більше, ніж планували. Тому крім пріоритетного видобутку українського вугілля, "ДТЕК Енерго" розпочав його імпорт з Польщі, Казахстану, а також опрацьовує питання постачання палива з постачальниками із США", - повідомили в компанії.

В ДТЕК зазначили, що імпорт вугілля став можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін.

Станом на 19 серпня на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" знаходиться близько 531 тисячі тонн вугілля. Їх запаси поповнюються на щоденній основі.