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ДТЕК підписав Меморандум Глобального договору ООН про спільні дії з антикорупції

Автор: РБК-Україна

Ряд українських компаній та громадських організацій підписали Меморандум про спільні дії з антикорупції в Україні. Підписання Меморандуму дозволить Україні суттєво просунутися на шляху євроінтеграції, закінчити важливі реформи та відновити економіку.

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Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, передає прес-служба.

"Підписання Меморандуму Глобального договору ООН про спільні дії з антикорупції в Україні - це важлива ініціатива, яка створює додаткові можливості для зниження рівня корупції в нашій країні. Прогрес у боротьбі з корупцією дасть змогу Україні суттєво просунутися на шляху євроінтеграції, закінчити важливі реформи, відновити економіку. Прозоре бізнес-середовище в Україні – це найважливіша умова для прийняття рішень про інвестиції, про розвиток бізнесу. Працюючи на міжнародних ринках, ми розуміємо, що можемо бути успішними тільки разом зі своєю країною", - підкреслив він.

Відзначимо, що Меморандум було підписано 9 грудня в рамках Міжнародного дня боротьби з корупцією. Це ініціатива Глобального договору ООН в Україні.

Свої підписи під документом поставили представники компаній і громадських організацій, які працюють над запобіганням і подоланням корупції в Україні. Серед них: "Стоп корупції", Nationality Club, ДТЕК, Фармак, Капарол Україна, ИНФОТЕХ, BASF Ukraine та інші.

Учасники задекларували свої наміри спільно працювати над запобіганням і подоланням корупції в Україні на всіх рівнях. Відповідно до Меморандуму, вони беруть на себе зобов'язання:

Прогноз погоди
  • здійснювати господарську діяльність чесно, прозоро та з повним дотриманням законодавства;
  • дотримуватись усіх норм законодавства про працю та зайнятість;
  • гарантувати працівникам безпечні та здорові умови праці;
  • поводитись із відходами та залишками виробництва з належною обережністю для забезпечення максимального захисту навколишнього середовища та відповідності всім чинним стандартам;
  • забезпечувати, щоби співробітники та ділові партнери та інші пов’язані треті сторони знали й дотримувалися цих принципів, проводячи для цього відповідні навчальні заходи;
  • активно сприяти прозорості галузі, залучаючи до скоординованих зусиль щодо комунікації та навчання інших гравців галузі з метою розповсюдження цього документа та його принципів, тим самим інформуючи та заохочуючи їх діяти у відповідності документу.
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