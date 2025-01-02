ДТЭК начал использовать VR-технологии для поддержания ментального здоровья работников

Отмечается, что в основе этой технологии лежит специальная программа Luminify от украинской компании Aspichi, что способствует снижению уровня тревожности и стресса. Новейшая методика с применением VR-очков доступна работникам угольных предприятий компании на Днепропетровщине.

Советник генерального директора "ДТЭК Энерго" и руководитель проекта "Ветераны" Наталья Абрамова рассказала, что высокий уровень стресса из-за войны испытывают более 80% украинцев.

По ее словам, особенно это касается жителей регионов, приближенных к зоне активных боевых действий, защитников, защищающих страну и ветеранов, возвращающихся к гражданской жизни.

"Всем нам важно поддерживать ресурсное состояние, чтобы продолжать работать и заботиться о своих родных и близких. Поэтому на предприятиях нашей компании действует разветвленная программа психологической поддержки для сотрудников, которая включает сеть корпоративных психологов, групповые и индивидуальные сессии, просветительскую работу. Сейчас мы уже используем VR-технологии для обучения производственного персонала и теперь переходим на новый уровень, когда технологии дополненной реальности будут помогать в поддержке ментального здоровья работников", - поделилась Абрамова.

В ДТЭК подчеркнули, что терапевтическая программа с использованием VR-программы Luminify доступна всем желающим сотрудникам угольных шахт ДТЭК на Днепропетровщине и расширяет сервисы по психологической помощи и поддержке, работающие на предприятиях компании.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова начал программу медицинского страхования Ветеран+ для ветеранов, которые возвращаются к работе на предприятия.