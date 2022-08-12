ДТЕК планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС для проходження опалювального сезону

Вже завершено ремонти 12 блоків теплоелектростанцій, 4 - в процесі, а ще 10 попередньо заплановано реалізувати до кінця року.

Усього станом на сьогодні спеціалісти "ДТЕК Енерго" реалізували понад 60% запланованої річної ремонтної кампанії на ТЕС. Інвестиції в ремонти за 7 місяців цього року склали майже 1 мільярд гривень.

"Події останніх днів навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж Росії вчергове доводять, що Україні треба готуватися до найскладнішої зими і таких же надскладних викликів. Ми розуміємо критичне значення маневрених потужностей теплової генерації на енергетичному фронті країни. Тому наші енергетики та спеціалісти ремонтних організацій працюють 24/7 і роблять все можливе, щоб підготувати обладнання для забезпечення надійності української енергосистеми", - цитує прес-служба слова генерального директора "ТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.