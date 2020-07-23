ДТЕК першим в Україні встановлює промислову систему накопичення енергії

Фото: генерація електроенергії (dtek.com)

Проект стане пілотним для ДТЕК з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергоринку

ДТЕК уклав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 1.5 МВт/год ДТЕК і Honeywell приступили до детального проектування системи і її виготовлення, щоб вже до кінця року запустити першу найбільшу батарею України на майданчику Запорізької ТЕС (м. Енергодар).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Компанія ДТЕК постійно впроваджує інноваційні рішення і технології для підвищення надійності, екологічності та ефективності енергетичної галузі. Майбутнє енергетики - це відмова від централізованої енергетичної системи і перехід до гнучкої децентралізованої. Багато уваги приділяється відновлюваній енергетиці, для стабільної роботи якої накопичувачі енергії життєво необхідні. ДТЕК - рушійна сила змін, які визначать майбутнє енергетичного сектору України. Співпраця з Honeywell це наш внесок у цілі національного масштабу", - сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

За словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Дмитра Сахарука, це буде перша в Україні СНЕ промислового масштабу, яка стане пілотним проектом ДТЕК з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергетичного ринку країни.

"Для стабільної роботи енергосистеми країни важливий баланс, необхідні високоманеврові потужності і накопичувачі енергії. Система накопичення електроенергії дозволяє відкласти споживання і використання електроенергії до тих пір, коли це буде потрібно споживачам. Батареї будуть надавати допоміжні послуги системного оператора НЕК "Укренерго", гарантуючи надійну роботу енергосистеми країни", - сказав Сахарук.

Промислова система накопичення електроенергії - це новий рівень якості та підтримки стабільності об'єднаної енергосистеми України.

ДТЕК також розглядає можливість підключення накопичувачів до своїх поновлюваними джерелами енергії, але дане питання потребує додаткового законодавчого врегулювання.

Підписавши контракт, ДТЕК приєднався до програми Honeywell Experion Energy, яка дозволяє великим замовникам розробляти і запускати масштабні промислові системи накопичення енергії.

"Наша система управління енергією Experion Energy допоможе ДТЕК стати піонером на українському ринку, дозволивши створити бізнес-модель управління активами накопичення енергії. Також вона дасть можливість збалансувати енергосистему в міру збільшення частки відновлюваних джерел енергії в Україні", - додав Ерен Ергін (Eren Ergin), генеральний директор з відновлюваної енергетики та розподіленим активам Honeywell Process Solutions.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДТЕК у Київській області відкриває оновлені центри обслуговування, і переводить замовлення послуг в інтернеті.