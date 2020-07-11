ДТЕК першим в Україні став членом Hydrogen Europe

ДТЕК став першою компанією в Україні, яка увійшла до Асоціації Hydrogen Europe, що об'єднує лідерів у сфері застосування водневих технологій в Європі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе, це членство дасть можливість компанії сформувати мережу прямих контактів з міжнародними партнерами, зацікавленими у розвитку водневої економіки як в Україні, так і по всьому світу.

"Європейська та локальна енергетичні системи трансформуються. Відновлювальні джерела енергії несуть велике навантаження на існуючу мережу, а вуглецева енергетика перестає бути стійкою екологічно й економічно. Використання водневих технологій відкриває можливості для декарбонізації основних секторів економіки, а також для побудови нового сектора економіки і створення додаткових робочих місць", - зазначив Емануеле Вольпе.

Він також підкреслив, що пошук нових технологій та інноваційних рішень для трансформації української енергетики, розвитку конкурентного ринку і енергонезалежності країни є одним з пріоритетів ДТЕК.

"Членство в Hydrogen Europe дозволить транслювати інноваційні інтереси ДТЕК як в українській, так і в міжнародній спільнотах. Ми зможемо вивчити ключові напрямки при формуванні регуляторної бази європейських країн щодо водню, отримати прямий доступ до переліку найбільш перспективних міжнародних кейсів і освоїти практичний досвід реалізації проектів, спрямованих на декарбонізація енергетики", - додав Вольпе.

За його словами, важливість входження ДТЕК в Асоціацію Hydrogen Europe полягає ще і в тому, що на цьому тижні Єврокомісія представила свою стратегію використання водню, який вона вважає одним з найважливіших джерел енергій при переході на безвуглецеву економіку.

"Україна зобов'язана стати активним партнером Європи на шляху до декарбонізації", - зазначив він.

Нагадаємо, у 2020 році в ДТЕК була створена команда з дослідження можливостей застосування водню в економіці України. На цей момент йде розробка поглибленого техніко-економічного обґрунтування для кейсів застосування водню у сферах транспорту, енергетики і промисловості.

Як повідомив директор з інновацій компанії, вже в найближчі пару років ДТЕК планує організувати пілотний проект з використанням водню для подальшого розвитку технології в компанії і Україні в цілому.