ДТЕК першим серед українських компаній приєднався до глобального руху The Valuable 500

Фото: ДТЕК (dtek.com)

У Міжнародний день людей з інвалідністю ДТЕК приєднався до глобального руху The Valuable 500. ДТЕК став першою українською компанією, яка долучилася до ініціативи, що покликана поліпшити інтеграцію співробітників і клієнтів з інвалідністю, адже створення рівного середовища для всіх є невід'ємною частиною цінностей компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми усвідомлюємо, що всі люди унікальні й прагнемо створити середовище, у якому кожен може реалізувати свій потенціал. Такий підхід сприяє появі нових ідей, впровадженню інновацій та інноваційних рішень. Усе це допомагає компанії працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства, а також адаптувати навколишній світ для людей з інвалідністю та людей похилого віку", - підкреслив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Засновниця The Valuable 500 Керолайн Кейсі зазначила, що вони вірять в співпрацю, а не в конкуренцію, у зростаючий ефект колективного внеску 500 генеральних директорів провідних світових компаній і брендів.

"Я впевнена, якщо бізнес-спільнота об’єднається і включить до порядку денного інтеграцію людей з інвалідністю, то упродовж наступного десятиліття ми дійсно зможемо змінити ситуацію на краще у всьому світі", - заявила вона.

У ДТЕК також наголошують, що 2020 рік став для групи роком початку реалізації нової довгострокової стратегії, яка ґрунтується на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

Нова стратегія відображає місію бізнесу - працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства. З огляду на Цілі сталого розвитку ООН, компанія заявляє про свій намір приєднатися до принципів безбар'єрності в побудові бізнес-процесів.

Нагадаємо, у 2019 році на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі було презентовано глобальний рух The Valuable 500. Мета цього руху - об'єднати 500 найвпливовіших бізнес-лідерів з усього світу, які взяли зобов'язання поліпшити інтеграцію співробітників і клієнтів з інвалідністю, та просувати серед компаній культуру інтеграції людей з інвалідністю, щоби розкрити їхню соціальну й економічну цінність.