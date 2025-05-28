ДТЭК победил в международной премии PR Week с проектом о последствиях атак на энергетику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети руководителя департамента по коммуникациям ДТЭК Феликса Зинченко.

"Проект ДТЭК "Трансформатор", который вы, вероятно, видели на Контрактовой площади в Киеве, одержал победу в международной премии PR Week Global Awards 2025 в категории Issues and Crisis. Также мы вошли в финал в категории Creative Idea. Это международное признание - не просто трофей. Это сигнал: мир видит, слышит и реагирует", - написал он.

Зинченко подчеркнул, что в этом году ДТЭК стал единственной украинской компанией, которая дошла до финала премии.

"Мы рассказали историю о последствиях российских атак на энергетику Украины и нас услышали: мировые медиа, эксперты и жюри высоко оценили силу нашего месседжа. "Трансформатор" - это не просто арт-объект. Это внимание, превращенное в поддержку", - подчеркнул он.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил две золотые награды Effie Awards Ukraine 2024 за социально важную кампанию "Битва за свет", в которой участвует чемпион мира по боксу Александр Усик.