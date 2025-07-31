ДТЭК передал профилакторий ТЭС под реабилитационный центр для ветеранов в Винницкой области

ДТЭК передал профилакторий ТЭС в собственность громады Ладыжина. На его базе создадут современный реабилитационный центр для ветеранов и пострадавших от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Компания "ДТЭК Энерго" завершила бесплатную передачу санатория-профилактория ТЭС в коммунальную собственность территориальной общины в Винницкой", - говорится в нем.

Отмечается, что это решение было принято на сессии Ладыжинского городского совета 29 июля.

В ДТЭК отметили, что после комплексной реконструкции объект будет использоваться как современный реабилитационный центр для ветеранов, людей с инвалидностью и пострадавших от войны, которые нуждаются в восстановлении.

"Реабилитационный центр в Винницкой области - важная опора для ветеранов и общества. Для ДТЭК Энерго это часть системной ветеранской поддержки, как внутри компании, так и извне - в сотрудничестве с громадами", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, компания поддерживает демобилизованных работников и приобщается к инициативам, которые помогают в их адаптации.

"Спасибо городскому совету, партнерам и благотворителям за совместную работу. Такие проекты - пример эффективного сотрудничества бизнеса, власти и общества для важных изменений", - добавил гендиректор ДТЭК.