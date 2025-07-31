ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ДТЭК передал профилакторий ТЭС под реабилитационный центр для ветеранов в Винницкой области

Четверг 31 июля 2025 13:20
UA EN RU
ДТЭК передал профилакторий ТЭС под реабилитационный центр для ветеранов в Винницкой области Фото: ДТЭК передал профилакторий ТЭС под реабилитационный центр для ветеранов (energo.dtek.com)
Автор: Александр Мороз

ДТЭК передал профилакторий ТЭС в собственность громады Ладыжина. На его базе создадут современный реабилитационный центр для ветеранов и пострадавших от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Компания "ДТЭК Энерго" завершила бесплатную передачу санатория-профилактория ТЭС в коммунальную собственность территориальной общины в Винницкой", - говорится в нем.

Отмечается, что это решение было принято на сессии Ладыжинского городского совета 29 июля.

В ДТЭК отметили, что после комплексной реконструкции объект будет использоваться как современный реабилитационный центр для ветеранов, людей с инвалидностью и пострадавших от войны, которые нуждаются в восстановлении.

"Реабилитационный центр в Винницкой области - важная опора для ветеранов и общества. Для ДТЭК Энерго это часть системной ветеранской поддержки, как внутри компании, так и извне - в сотрудничестве с громадами", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, компания поддерживает демобилизованных работников и приобщается к инициативам, которые помогают в их адаптации.

"Спасибо городскому совету, партнерам и благотворителям за совместную работу. Такие проекты - пример эффективного сотрудничества бизнеса, власти и общества для важных изменений", - добавил гендиректор ДТЭК.

Меморандум о сотрудничестве между ДТЭК и городским советом Ладыжина

В компании подчеркнули, что меморандум о сотрудничестве между ДТЭК и городским советом Ладыжина был подписан 29 ноября 2023 года.

На его основе санаторий-профилакторий ТЭС компании был передан громаде в бесплатное пользование, а отныне - в ее собственность.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Ветераны Винницкая область
Новости
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции