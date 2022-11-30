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ДТЭК передал государственным ТЭС еще 20 тысяч тонн угля для прохождения зимы

Фото: ДТЭК передал государственным ТЭС еще 20 тысяч тонн угля для прохождения зимы (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК передала государственные ТЭС еще 20 тыс. тонн угля для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"Дополнительно к 100 тыс. тонн угля, отгруженного для нужд государственных ТЭС ранее, "ДТЭК Энерго" предоставил им еще 20 тыс. тонн очень необходимого сейчас угля", - говорится в сообщении.

10 тыс. тонн уже было отгружено, еще 10 тысяч тонн в процессе.

"Это позволит тепловой генерации и украинской энергосистеме более надежно пройти отопительный сезон", - сообщили в ДТЭК.

Как сообщалось ранее, ДТЭК ввел в работу 25 новых рядов для обеспечения энергосистемы углем.

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ДТЭКОтопительный сезон