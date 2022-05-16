RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі

Фото: ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

З початку війни група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова передала захисникам України з власного автопарку 142 транспортних засоби, серед яких позашляховики та мікроавтобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Група ДТЕК надає всебічну підтримку ЗСУ та силам територіальної оборони, організовуючи купівлю та доставку необхідних засобів захисту, продуктів харчування та передаючи транспортні засоби", - повідомили в компанії.

"Допомога Україні та українцям - наш пріоритет. Це послідовна позиція нашого акціонера Ріната Ахметова, яку він висловлює з 2014 року. Ми завжди будемо надавати необхідну підтримку українській армії та зробимо все від себе залежне, щоб зупинити воєнну агресію проти нашої країни", - додав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, підприємства Ріната Ахметова та його благодійний фонд з початку повномасштабної війни передали понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКГуманітарна допомога