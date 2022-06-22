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ДТЕК передав спецліхтарі жителям Миколаївської області

Фото: ДТЕК передав спецліхтарі жителям Миколаївської області (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія "ДТЕК ВДЕ" передала багатофункціональні ліхтарі від Schneider Electric для потреб громад Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію у Facebook.

"Корисною особливістю ліхтарів є їх багатофункціональність у використанні, а також вологостійкість. Заряджатися вони можуть в т.ч. від невеликих сонячних панелей, які йдуть в комплекті, і при цьому самі слугувати акумуляторами для підзарядки мобільних телефонів", - повідомили в компанії.

Мова йде про ліхтарі налобні, кишенькові та прожектори. Вони можуть використовуватися як цивільними під час укриття в бомбосховищах, так і військовими при виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова спрямувала на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу майже 500 млн гривень.

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ДТЕКМиколаївська область