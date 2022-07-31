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ДТЕК передав чергову партію гуманітарної допомоги жителям Дніпропетровської області

Фото: ДТЕК передав чергову партію гуманітарної допомоги жителям Дніпропетровської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

"ДТЕК Енерго" спільно з Фондом Ріната Ахметова передали гуманітарну допомогу найбільш вразливим мешканцям Зеленодольська Дніпропетровської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Майже 2 тисячі продуктових наборів призначені для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, що постраждали в результаті російської агресії, найбільш соціально незахищеним верствам населення, а також тим людям, що втратили роботу під час війни. В набори входять найнеобхідніші продукти харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Раніше для потреб мешканців Зеленодольська Фонд Ріната Ахметова та "ДТЕК Енерго" поставили 12 тонн гуманітарної допомоги. Всього з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

Підприємства Ахметова, його благодійний фонд та ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і на гуманітарні програми 2,7 млрд грн.

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Гуманітарна допомогаДніпропетровська область