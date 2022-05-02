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ДТЕК передав до Миколаївської області велику партію гуманітарної допомоги

Фото: ДТЕК передав до Миколаївської області велику партію гуманітарної допомоги (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК упродовж квітня передала громадам Миколаївщини 5000 літрів пального, 100 тонн курятини, 8 тонн тушкованого м'яса, а одяг й кровозупинні турнікети для захисників області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"ДТЕК знаходиться в постійній комунікації з органами влади регіону та намагається швидко та в широкому обсязі надавати необхідну гуманітарну підтримку", - повідомили в компанії.

В рамках проекту "Рятуємо Життя", фінансування якого здійснюють компанії ДТЕК і "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова, також було передано 10 тис. банок м'ясної каші для жителів Миколаївщини.

Продукти розподіляються між пенсіонерами та інвалідами 1-ї і 2-ї групи, а також між жителями деокупованих сіл та селищ, які найбільше постраждали від військових дій. Зокрема, мова йде про: Шевченкове, Зарічне, Засілля, Красне, Новий буг, Покровка (Кінбурська коса), Єрмолівка, Лимани, Лупареве, Снігурівка, Василівка, Горіхівка.

Крім того, з середини квітня в Миколаєві відсутнє централізоване постачання води через прорив мережі в результаті бойових дій. Обстріли заважають зробити ремонт і тому в обласному центрі існує великий дефіцит води для пиття та приготування їжі.

Щоб покращити гуманітарну ситуацію з забезпеченням місцевого населення водою на період, допоки ремонтні бригади здійснять ремонт мереж водопостачання, компанія придбала 300 бідонів та 30 бочок місткістю 1000 літрів. Пластикові ємності зручно використовувати для накопичення води з подальшим її розподілом відповідно потреб міста.

Нагадаємо, Рінат Ахметов з початку повномасштабної війни передав понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

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ДТЕКМиколаївська область