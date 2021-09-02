ДТЕК очікує збільшення поставок вугілля з Польщі в 2,5 рази
В вересні обсяг постачання імпортного вугілля з Польщі на ТЕС "ДТЕК Енерго" зросте в 2,5 рази.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, станом на сьогодні компанією було імпортовано понад 30 тис. тонн польського вугілля. Всього у вересні очікується поставка 80 тис. тонн палива із сусідньої країни. Із них 60 тис. тонн - в рамках підписаної у серпні "ДТЕК Енерго" і вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. тонн енергетичного вугілля та додаткові 20 тис. тонн - в рамках домовленостей з іншим постачальником», - повідомили в компанії.
Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива із США та Казахстану.
З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" збільшилися на понад 6% або на 33 тис. тонн, зазначили в компанії.
"Якщо на 1 серпня їх було майже 521 тис. тонн, то 30 серпня запаси палива склали понад 554 тис. тонн. Станом на 2 вересня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" вже перевищили 600 тис. тонн вугілля", - додали в компанії.
Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.
Як повідомлялось, 13 серпня ДТЕК уклав угоду на поставку 320 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі. Відвантаження першої партії очікується вже цього тижня. Крім того, у компанії очікують на вугілля з Казахстану, а також ведуть перемовини з постачальниками із США.