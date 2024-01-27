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ДТЭК получил награду за вклад в экологическое будущее страны

Суббота 27 января 2024 18:17
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ДТЭК получил награду за вклад в экологическое будущее страны Фото: ДТЭК получил награду за вклад в экологическое будущее страны (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК ВИЭ получила награду "Зеленое сердце лидера" за строительство первой очереди Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС) во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Директор Тилигульской ВЭС Олег Соловей поблагодарил за высокое признание проекта ДТЭК ВИЭ по строительству и очереди станции мощностью 114 МВт, которая стала первой ВЭС в мире, построенной во время полномасштабной войны.

"Строительство Тилигульской ВЭС проводилось именно в то время, когда враг системно обстреливал энергетическую инфраструктуру страны, которая страдала от блекаутов. Мы понимали важность строительства нового распределенного поколения в ВИЭ, чтобы укрепить энергосистему юга Украины, и наша украинская команда шаг за шагом шла к целям". добавить в энергосистему критически важные мегаватты", - сказал Соловей.

Он также добавил, что в настоящее время планируется достройка ВЭС до плановой мощности в 500 МВт.

На вручении награды присутствовали комиссар Еврокомиссии по окружающей среде, послы европейских стран, представители государственных и правительственных организаций, отраслевые эксперты и представители профессиональных ассоциаций, бизнеса и общин.

Ранее на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.

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