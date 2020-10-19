"ДТЕК Нафтогаз" завершив будівництво свердловини на одному з найскладніших газових родовищ

"ДТЕК Нафтогаз" завершив буріння свердловини №59 глибиною 5245 м на Мачухському газоконденсатному родовищі - одним з найскладніших в Україні, тому що його газові поклади характеризуються аномально високими пластовими тисками – понад 1000 атм і температурою на забої 160-170° С.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомляє прес-служба, шляхом використання провідних технологій термін буріння був скорочений до 141 діб. Раніше такі свердловини на родовищі будувалися до року і більше.

Буровим підрядником виступило ТОВ "Сервіс-Ойл" з установкою Drillmec-350, оснащеною системою верхнього приводу Top Drive. Долотний сервіс забезпечила компанія NOV.

Традиційно бурові розчини були надані компанією "Геосінтез-Інженіринг". Управління траєкторією стовбура свердловини, автоматичний контроль вертикальності, оптимізацію забійних параметрів і процесу буріння здійснила міжнародна компанія Schlumberger.

Вперше на Мачухському родовищі буріння секції 8,5" також велося на вуглеводневому розчині, завдяки чому вдалося мінімізувати ризики і скоротити час будівництва секції на 11 діб. При цьому якість кріплення експлуатаційної колони є найкращою на родовищі.

За словами генерального директора "ДТЕК Нафтогаз" Ігора Щурова, попри несприятливу кон'юнктуру на нафтогазовому ринку, компанія продовжує інвестувати в розвиток українського газовидобутку.

"Цього року ми успішно завершили буріння трьох свердловин і продовжуємо будівництво ще двох. Загальний обсяг інвестицій ДТЕК Нафтогаз в буріння за 2020 рік складе близько 3 млрд грн - це наш внесок у зміцнення енергонезалежності України", - заявив він.