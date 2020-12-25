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"ДТЕК Нафтогаз" завершив буріння глибокої свердловини із застосуванням унікальних технологій

Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 11:19
"ДТЕК Нафтогаз" завершив буріння глибокої свердловини із застосуванням унікальних технологій
Фото: ДТЕК (dtek.com)
Автор: РБК-Україна

"ДТЕК Нафтогаз" завершив буріння свердловини №57 глибиною 5270 м на Мачухському родовищі та отримав дебіт 300 тис. куб. м на добу з суттєвим потенціалом росту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії зазначають, що свердловина бурилася в умовах надвисоких пластових тисків, однак завдяки інтегрованому підходу до всіх процесів будівництва її було споруджено за 136 діб, що на 32 доби менше проєктного терміну.

Як повідомляє прес-служба, буровим підрядником виступила компанія "Сервіс-Ойл", багаторічний партнер "ДТЕК Нафтогаз" з глибокого буріння. При цьому була застосована бурова установка Bentec-450 т, оснащена інтелектуальною системою верхнього приводу Smart Top Drive. Непродуктивний час роботи установки не перевищив 1,0%.

Будівництво похило-скерованої ділянки свердловини було виконано з використанням роторно-керованих систем Schlumberger і LWD модулів каротажу.

Застосування інтелектуальних автоматизованих систем управління та інтеграція даних глибинної телеметрії дозволили оптимізувати процес буріння та значно підвищити його економічну ефективність.

&quot;ДТЕК Нафтогаз&quot; завершив буріння глибокої свердловини із застосуванням унікальних технологій

Крім того, було реалізовано комплекс новітніх методів досліджень, запропонований компанією Weatherford. Це дозволило провести додаткову оцінку геологічної будови, підтвердити ресурсний потенціал та спланувати технології подальшого освоєння родовища.

За словами директора з розвідки та перспективного розвитку "ДТЕК Нафтогаз" Івана Гафича, завдяки застосуванню комплексного інженерного підходу та інноваційних технологій в бурінні, компанія змогла скоротити строки будівництва свердловини і отримати проєктний дебіт.

"Також це дозволило підтвердити перспективність подальшої розробки Мачухського родовища, продовжити нарощування видобутку газу та збільшувати внесок "ДТЕК Нафтогаз" у досягнення енергонезалежності України", - підкреслив Іван Гафич.

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