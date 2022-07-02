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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 55 тисяч родин

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Субота 02 липня 2022 20:22
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 55 тисяч родин Фото: ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 55 тисяч родин (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики за тиждень відновили електропостачання для 55 тисяч родин у 47 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"За поточний тиждень ми повернули світло майже 55 тисячам родин. Це 47 населених пунктів. Проте ситуація залишається стабільно напруженою. Можна зараз робити відновлення електрики лише там, де є відносна тиша. І є можливість вийти хоча б на півдня для того, щоб відновити", - сказав він.

Сахарук додав, що на Торецькому напрямку, через активні бойові дії, за останні дні енергетикам довелось багато разів відновлювати електропостачання.

"Цей напрямок цього тижня потерпав від активних обстрілів. Ми відновлювали вже разів 5, напевно, за останні 5-6 днів. Вдалося повернути світло майже 12 тисячам родин", - підкреслив Сахарук.

Загалом за минулу добу відновили світло для 14 тисяч родин у 15 населених пунктах у складних Торецькому та Бахмутському, Покровському напрямках.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго", УЗ запустили проект "Герої енергетичного фронту", в рамках якого зібрані та опубліковані історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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