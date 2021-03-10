ДТЕК направить в РНБО матеріали щодо підривної діяльності НКРЕКП

Компанія ДТЕК звернеться до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з вимогою оцінити загрозу національної енергетичної безпеки країни через некомпетентні дії національного енергетичного регулятора НКРЕКП.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Компанія звернеться до АМКУ із заявою про необхідність усунути спотворення ринкових механізмів, створені регулятором (НКРЕКП, - ред.), і в РНБО з вимогою оцінити загрозу національної енергетичної безпеки країни через некомпетентні дії НКРЕКП", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

У компанії підкреслили, що поточна криза на ринку електроенергії - це наслідок некомпетентності регулятора, маніпуляцій на ринку, вибіркового застосування європейських норм та прямого адміністративного втручання у роботу ринку.

У ДТЕК зазначили, що замість усунення порушень в роботі ринку, НКРЕКП намагається перекласти провину на учасників ринку. Рішення регулятора наказати теплову генерацію максимальним штрафом через ситуацію з запасами вугілля в компанії назвали необґрунтованим та протиправним.

"На жаль, НКРЕКП вибрала шлях пошуку винних і, нехтуючи усіма наведеними доводами, безпідставно вирішила накласти максимально можливі фінансові санкції за результатами проведеної перевірки. Таке рішення НКРЕКП ДТЕК буде оскаржити в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.