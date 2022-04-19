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ДТЕК направив на підтримку армії та гуманітарні цілі 324 млн гривень

Фото: ДТЕК направив на підтримку армії та гуманітарні цілі 324 млн гривень (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну направила на гуманітарну допомогу, підтримку ЗСУ та сил територіальної оборони 324 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Кошти спрямовані на купівлю продуктових наборів та життєво необхідних медикаментів, засоби захисту для військових та підтримку вимушених переселенців. Усі бізнеси групи ДТЕК працюють у тісній взаємодії з владою та органами місцевого самоврядування для підтримки обороноздатності України", - повідомили в прес-службі компанії.

Для потреб ЗСУ та територіальної оборони ДТЕК передала 117 автомобілів, які використовуються для виконання завдань з захисту населення.

Разом з Фондом Ріната Ахметова ДТЕК закупила й передала продукти харчування для жителів Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Ліками, харчами та засобами гігієни забезпечені три дитячі лікарні Києва, закуплено та передано до НДСЛ "Охматдит" 5 надсучасних апаратів для лікування ран Renasys Touch.

Компанія також організовує доставку генераторів для автономного забезпечення електроенергією для потреб лікарень та територіальних громад в низці регіонів.

Вуглевидобувні підприємства ДТЕК уже передали 350 тонн вугілля для потреб "Укрзалізниці". Паливо використовується для поїздів, які щодня евакуюють українців з зон бойових дій. Ще близько 100 тонн передано для потреб місцевих громад і забезпечення теплопостачання.

Як повідомлялося, загалом близько 1,4 млрд грн або майже 48 млн доларів с початку війни передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" на допомогу Україні та українцям.

Зокрема в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним (харчові продукти, ліки, речі першої необхідності, евакуація, шелтери й т.д.), а також підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, аптечки тощо).

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ДТЕКГуманітарна допомога