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ДТЭК Сети уплатили 926 млн гривен налогов за первый квартал 2025 года

Среда 07 мая 2025 12:51
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ДТЭК Сети уплатили 926 млн гривен налогов за первый квартал 2025 года Фото: ДТЭК Сети уплатили 926 млн гривен налогов за первый квартал 2025 года (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За первый квартал 2025 года операторы системы распределения ДТЭК Сети уже перечислили 926 млн гривен налогов, а за 2024 год - более 5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в бюджеты столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей с января по март 2025 года операторы системы распределения ДТЭК Сети перечислили 180 млн гривен, а в центральный - совокупно 746 млн гривен.

При этом в прошлом году ОСР ДТЭК Сети перечислили в местный и государственный бюджеты совокупно 5,2 млрд гривен.

В этом году ОСР ДТЭК Сети планируют инвестировать 4,4 млрд гривен в развитие электроинфраструктуры. В частности, за эти средства будут модернизированы и реконструированы около 195 энергообъектов и более 240 км линий электропередачи.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.

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